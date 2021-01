Gossip News: Tommaso Zorzi spiffera i segreti di Giulia Salemi e Francesco Monte, Barbara d’Urso svela in diretta: “Se vi raccontassi…” (Di martedì 26 gennaio 2021) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Tommaso Zorzi che svela i segreti di Giulia Salemi e Francesco Monte, Barbara d’Urso e la confessione in diretta, di Arianna furiosa con Rudy Zerbi e di Elisa Isoardi pronta a firmare in Rai. Tommaso Zorzi: … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 26 gennaio 2021) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo dichedie la confessione in, di Arianna furiosa con Rudy Zerbi e di Elisa Isoardi pronta a firmare in Rai.: … L'articolo proviene da Velvet

mtvitalia : Jamie Dornan e Eddie Redmayne sono 'migliori amici da più di quindici anni' ???? - clody89 : RT @Ri_Ghetto: SCUSATE MA IN CHE SENSO: POTREI MORIRE - leggoit : Serena Enardu e la macchina incendiata: «Ho paura e penso di andar via» - dramaaloover : RT @Ri_Ghetto: SCUSATE MA IN CHE SENSO: POTREI MORIRE - __slimshadybae : RT @Ri_Ghetto: SCUSATE MA IN CHE SENSO: POTREI MORIRE -