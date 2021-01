Gli infettivologi: "Meglio dare precedenza ai giovani" (Di martedì 26 gennaio 2021) Maria Sorbi Il piano vaccinale non convince gli esperti. Garattini: "Togliere i brevetti per produrre più dosi" Il piano di vaccinazione va rivisto. Non solo perchè le somministrazioni agli anziani slittano di due mesi ma anche perchè forse sarebbe più opportuno utilizzare il vaccino di Astrazeneca solo sui giovani, ammesso che arrivi realmente alla metà di febbraio. Ne sono sempre più convinti gli infettivologi, che invitano a considerare le percentuali di efficacia delle nuove dosi britanniche: 60-70% contro il 95% di Moderna a Pfizer. «Con questi dati sull'efficacia io sono contraria a introdurre Astrazeneca - sostiene Antonella Viola, immunologa all'università di Padova - Per questo io darei il vaccino britannico solo agli under 30. Sarà pur vero che i protocolli delle sperimentazioni chiedevano un'efficacia ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Maria Sorbi Il piano vaccinale non convince gli esperti. Garattini: "Togliere i brevetti per produrre più dosi" Il piano di vaccinazione va rivisto. Non solo perchè le somministrazioni agli anziani slittano di due mesi ma anche perchè forse sarebbe più opportuno utilizzare il vaccino di Astrazeneca solo sui, ammesso che arrivi realmente alla metà di febbraio. Ne sono sempre più convinti gli, che invitano a considerare le percentuali di efficacia delle nuove dosi britanniche: 60-70% contro il 95% di Moderna a Pfizer. «Con questi dati sull'efficacia io sono contraria a introdurre Astrazeneca - sostiene Antonella Viola, immunologa all'università di Padova - Per questo ioi il vaccino britannico solo agli under 30. Sarà pur vero che i protocolli delle sperimentazioni chiedevano un'efficacia ...

57Davide : RT @SSegnala: E dopo i virologi, gli infettivologi, per gli italiani ora è il turno di essere tutti esperti di inadempimenti contrattuali.… - SSegnala : E dopo i virologi, gli infettivologi, per gli italiani ora è il turno di essere tutti esperti di inadempimenti cont… - generacomplotti : #fakeNews Alcuni infettivologi hanno detto che il #Coronavirus non è stato ideato dal potere oligarchico per dimost… - AnnaMariaVilla7 : @Adnkronos Con tutti i virologi, gli infettivologi, gli esperti che abbiamo, nessuno ha pensato di fare un aggiornamento! - macTEK5 : @Libero_official @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi Gli opinionisti e i giornalisti lo fanno di mestiere, perciò mi se… -

Il piano di vaccinazione va rivisto. Non solo perchè le somministrazioni agli anziani slittano di due mesi ma anche perchè forse sarebbe più opportuno utilizzare il vaccino di Astrazeneca solo sui gio ...

