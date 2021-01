Giornata della Memoria 2021 a Napoli: medaglia d’onore per 32 cittadini (Di martedì 26 gennaio 2021) Giornata della Memoria 2021: mercoledì 27 gennaio il Prefetto Valentini consegnerà la medaglia d’onore ai familiari di 32 cittadini della provincia di Napoli, deportati ed internati nei lager nazisti. Giornata della Memoria 2021. Mercoledì 27 gennaio, alle ore 10.00, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, consegnerà le medaglie d’onore alla Leggi su 2anews (Di martedì 26 gennaio 2021): mercoledì 27 gennaio il Prefetto Valentini consegnerà laai familiari di 32provincia di, deportati ed internati nei lager nazisti.. Mercoledì 27 gennaio, alle ore 10.00, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di, Marco Valentini, consegnerà le medagliealla

