GF Vip | Elisa De Panicis mancava in studio | ecco dov’era l’ex concorrente del Grande Fratello

Leggi su funweek

(Di martedì 26 gennaio 2021) Gf Vip,De: polemica su Instagram Dopo aver preso parte alla 4° edizione del Gf Vip,Deè stata chiamata anche inda Alfonso Signorini, tuttavia nell’ultima puntata si è fatta notare per la sua assenza. Le bella influencer e modella milanese, infatti, aveva di meglio da fare invece che restare a Roma e questi improrogabili impegni hanno fatto storcere il naso a Gabriele Parpiglia.fiamma di Cristiano Ronaldo, che ha incendiato anche il reality spagnolo Supervivientes, è volata a Dubai per presentare la sua nuova collezione di costumi da bagno e non ha lesinato stories entusiaste dal centro nevralgico degli Emirati Arabi Uniti. Ha mostrato la camera extralusso in cui alloggiava, lo skyline della città, la magnifica piscina e ovviamente alcuni capi ...