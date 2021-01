Due giornate e 20 mila euro di multa a Conte dopo le frasi rivolte a Maresca (Di martedì 26 gennaio 2021) Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha appena deciso la sanzione di due turni effettivi di squalifica per Antonio Conte per le frasi rivolte all’arbitro Maresca alla fine di Udinese-Inter. Lo apprende l’Ansa. Al tecnico nerazzurro è stata comminata anche una multa di 20 mila euro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha appena deciso la sanzione di due turni effettivi di squalifica per Antonioper leall’arbitroalla fine di Udinese-Inter. Lo apprende l’Ansa. Al tecnico nerazzurro è stata comminata anche unadi 20. L'articolo ilNapolista.

