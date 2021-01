Dimissioni Conte, Mattarella si riserva di decidere: consultazioni da mercoledì pomeriggio (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha diramato un comunicato ufficiale dopo l’incontro con il presidente Giuseppe Conte che gli ha rassegnato le Dimissioni. Dal Quirinale si fa sapere che il capo di stato si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a restare in carica per gli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio da mercoledì pomeriggio: “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le Dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha diramato un comunicato ufficiale dopo l’incontro con il presidente Giuseppeche gli ha rassegnato le. Dal Quirinale si fa sapere che il capo di stato si èto die ha invitato il Governo a restare in carica per gli affari correnti. Leavranno inizio da: “Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe, il quale ha rassegnato ledel Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica si èto die ha ...

