Crolla un capannone | morto un 49enne Altre persone sotto le macerie | feriti gravi

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il solaio di unin costruzione èto uccidendo una persona. La vittima è Franco Mastrovito, di 49 anni di Ostuni, titolare della ditta che stava eseguendo i lavori. Ilavrebbe dovuto ospitare una concessionaria d’auto. Secondo quanto riportano i quotidiani locali,sono rimaste intrappolatele. Alcuni sono stati estratti e trasportati in ospedale, ma i soccorritori sono ancora impegnati a scavare tra leper capire se ci possano essererimaste intrappolateai calcinacci. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118 con le ambulanze.Cinque i mezzi dei ...

La vittima è una, un 49enne di Ostuni. Altre quattro persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave.S. MICHELE SALENTINO- Tragedia a S.Michele Salentino. Il solaio di un capannone in costruzione in contrada Ajeni è crollato nel primo pomeriggio. Alcuni operai sono stati travolti dalle [...] ...