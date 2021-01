Cosa ha realmente detto Barbero sulla Thatcher a Muschio Selvaggio

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 26 gennaio 2021)è un podcast ideato e condotto da Fedez in cui si alternano una serie di ospite per parlare di temi diversi. Nella puntata trasmessa ieri è toccato a Alessandro, celebre storico che ha un folto seguito sui social e che ha parlato con i conduttori della storia e della memoria storica. Tra i vari argomenti toccati c’è una frase che è stata riportata su Twitter attorno alla quale si è creato il dibattito: «La prima donna che diventa presidente del consiglio in un Paese europeo… e guarda i risultati», hain riferimento a Margareth. LEGGI ANCHE >>> Il professordice che l’Italia è piena di fascisti in fondo al cuoresu: «E le femministe?» “La prima donna che ...