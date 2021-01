Conte si è dimesso. Ora la crisi è nelle mani di Mattarella. Consultazioni fino a venerdì (Di martedì 26 gennaio 2021) La crisi di governo è stata formalizzata: Giuseppe Conte è salito al Quirinale questa mattina per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ufficializzare le dimissioni del governo da lui presieduto. Domani pomeriggio l’inizio delle Consultazioni, in streaming a causa della pandemia di Coronavirus. Dopo aver incontrato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico, Conte è rientrato a Palazzo Chigi. Da quanto si apprende dal Quirinale le Consultazioni andranno avanti almeno fino a venerdì. Il tuo browser non supporta il tag iframe Al Senato nasce il gruppo “europeista” Dopo l’appello del premier Conte alle forze europeiste, al Senato arriva il ... Leggi su open.online (Di martedì 26 gennaio 2021) Ladi governo è stata formalizzata: Giuseppeè salito al Quirinale questa mattina per incontrare il presidente della Repubblica Sergioe ufficializzare le dimissioni del governo da lui presieduto. Dopomeriggio l’inizio delle, in streaming a causa della pandemia di Coronavirus. Dopo aver incontrato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico,è rientrato a Palazzo Chigi. Da quanto si apprende dal Quirinale leandranno avanti almeno. Il tuo browser non supporta il tag iframe Al Senato nasce il gruppo “europeista” Dopo l’appello del premieralle forze europeiste, al Senato arriva il ...

