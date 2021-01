Camorra | duro colpo ai clan dell’area stabiese | sequestrato l’arsenale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Questa notte tra Castellammare di Stabia, Napoli, Roma, Pompei, Santa Maria La Carita’, Quarto e Castel Volturno, i carabinieri hanno dato esecuzione a misure di custodia cautelare, emesse dal gip di Napoli, nei confronti di 17 indagati, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione e spaccio di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armidestine, anche da guerra e con relativo munizionamento, ricettazione. L’indagine ha fatto emergere l’esistenza di una radicata organizzazione dedita al traffico e alla vendita di droghe pesanti (in particolare cocaina) e leggere (hashish e marijuana), nel territorio di Castellammare di Stabia, in particolare nel rione Moscarella, con ramificazioni anche in altre zone della Campania. L’indagine, partita a marzo del ...