Borse 26 gennaio, Piazza Affari in rialzo. Vola Unicredit dopo la notizia di Orcel verso il ruolo di ad (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Borse 26 gennaio, giornata positiva per i mercati. Piazza Affari in positivo e spread sotto i 120 punti. MILANO – Borse 26 gennaio. La crisi di governo non spaventa i mercati. Gli indici di Piazza Affari sembrano non soffrire le decisioni che arrivano da Palazzo Chigi. Un andamento che potrebbe cambiare nei prossimi giorni, soprattutto in caso di un prolungamento delle consultazioni. A Milano da segnalare la crescita di Unicredit. La banca ha avuto una accelerazione dopo la notizia di Andrea Orcel verso il ruolo di amministratore delegato. La nomina dovrebbe arrivare nel Cda di mercoledì 27. Borse 26 gennaio, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021)26, giornata positiva per i mercati.in positivo e spread sotto i 120 punti. MILANO –26. La crisi di governo non spaventa i mercati. Gli indici disembrano non soffrire le decisioni che arrivano da Palazzo Chigi. Un andamento che potrebbe cambiare nei prossimi giorni, soprattutto in caso di un prolungamento delle consultazioni. A Milano da segnalare la crescita di. La banca ha avuto una accelerazioneladi Andreaildi amministratore delegato. La nomina dovrebbe arrivare nel Cda di mercoledì 27.26, ...

Ultime Notizie dalla rete : Borse gennaio Le dimissioni di Conte non scuotono lo spread, ma Fitch avverte: "Crescita a rischio con governo debole" la Repubblica Unicredit, Orcel sarà il nuovo ad. Dossier Montepaschi in stand-by

E’ Andrea Orcel il nuovo amministratore delegato di Unicredit. La nomination del banchiere nato a Roma, 58 anni a maggio, anticipata dal Messaggero del 13 gennaio, avverrà ...

In Asia occhio a Foxconn e Taiwan Semiconductor Manufacturing dopo nuovo record Apple

Protagonisti in Asia i titoli delle società rifornitrici di Apple, dopo che le quotazioni del colosso di Cupertino hanno testato ieri a Wall Street il record di sempre, nell'attesa dei ...

