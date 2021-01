Biomutant ha finalmente una data di uscita ufficiale

Leggi su eurogamer

(Di martedì 26 gennaio 2021) THQ Nordic ha annunciato oggi attraverso un comunicato stampa cheuscirà per PC, PlayStation 4 e Xbox One il 25 maggio 2021. Ulteriori informazioni sul gioco saranno rilasciate nelle prossime settimane e mesi. Il publisher ha inoltre svelato le due edizioni speciali che saranno disponibili per tutti i giocatori. Eccole nel dettaglio: Atomic Edition (€ 399,99)Collector's Edition (€ 109,99) Leggi altro...