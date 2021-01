Uomini e Donne, oggi: la confessione di Sophie fa infuriare Giorgio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Scoppia una discussione tra Roberta e Riccardo oggi a Uomini e Donne, Sophie Codegoni fa una confessione che manda Giorgio su tutte le furie Inizia oggi 25 gennaio 2021 una nuova settimana di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Stando alle anticipazioni al centro dello studio dovrebbero essersi Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due fanno sapere di aver avuto qualche incomprensione dopo che Ida Platano è stata ospite in puntata. Mentre i due discutono il cavaliere appare molto infastidito, decide infatti di tornare al suo posto. In studio si presenta un uomo interessato a conoscere la Di Padua, lei però decide di mandarlo via. Si passa poi a Sophie Codegoni, la De ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Scoppia una discussione tra Roberta e RiccardoCodegoni fa unache mandasu tutte le furie Inizia25 gennaio 2021 una nuova settimana di, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Stando alle anticipazioni al centro dello studio dovrebbero essersi Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due fanno sapere di aver avuto qualche incomprensione dopo che Ida Platano è stata ospite in puntata. Mentre i due discutono il cavaliere appare molto infastidito, decide infatti di tornare al suo posto. In studio si presenta un uomo interessato a conoscere la Di Padua, lei però decide di mandarlo via. Si passa poi aCodegoni, la De ...

