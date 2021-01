Roma, picchia la compagna con una mazza di ferro: arrestato il rapper Algero Corretini (1727Wrldstar) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il rapper Romano 1727Wrldstar, il 25enne Algero Corretini, noto per la sua esclamazione “ho preso il muro fratellì”, è stato arrestato dai carabinieri di Ponte Galeria per maltrattamenti, lesioni, ricettazione di un timbro medico, droga e anabolizzanti. L’arresto è avvenuto sabato mattina, dopo che la sua compagna, l’attrice Simona Vergaro, ha chiamato i soccorsi. La ragazza ha raccontato che, a seguito di una lite scoppiata la sera il venerdì, il rapper l’aveva aggredita, costringendola a fuggire di casa completamente nuda. Corretini l’ha seguita e trascinata a casa dove ha continuato a picchiarla con un mazza di metallo finché Vergaro non è riuscita a inviare un messaggio alla madre per chiedere ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilno, il 25enne, noto per la sua esclamazione “ho preso il muro fratellì”, è statodai carabinieri di Ponte Galeria per maltrattamenti, lesioni, ricettazione di un timbro medico, droga e anabolizzanti. L’arresto è avvenuto sabato mattina, dopo che la sua, l’attrice Simona Vergaro, ha chiamato i soccorsi. La ragazza ha raccontato che, a seguito di una lite scoppiata la sera il venerdì, ill’aveva aggredita, costringendola a fuggire di casa completamente nuda.l’ha seguita e trascinata a casa dove ha continuato arla con undi metallo finché Vergaro non è riuscita a inviare un messaggio alla madre per chiedere ...

