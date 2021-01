Roma, difficile la partenza di Dzeko: parte l’operazione riavvicinamento (Di lunedì 25 gennaio 2021) La vittoria allo scadere contro lo Spezia grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini porta un po’ di serenità alla Roma e alla panchina di Paulo Fonseca. Quella che attende i giallorossi è una settimana importante in chiave mercato e per il futuro di Edin Dzeko, escluso dai convocati sabato a causa della frattura con il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) La vittoria allo scadere contro lo Spezia grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini porta un po’ di serenità allae alla panchina di Paulo Fonseca. Quella che attende i giallorossi è una settimana importante in chiave mercato e per il futuro di Edin, escluso dai convocati sabato a causa della frattura con il L'articolo

pisto_gol : Dopo la gaffe-Diawara, che è costata lo 0:3 a tavolino, e -1 in classifica, le 6 sostituzioni contro lo Spezia. Dif… - Glongari : #Roma la situazione tra #Dzeko e #Fonseca è al momento difficile da conciliare. Non è da escludere una ripercussion… - g_iallorossi : ??GRANA #DZEKO, DIFFICILE LA MEDIAZIONE?? Per #Fonseca il bosniaco è più dannoso che utile. I due non si sopportano,… - CatiaMamone : @roma_paoletta @Marco_dreams È difficile trovarne uno onesto... Questa è complicata ???????? - giornaleradiofm : Tokyo 2020, Petrucci: 'Cio dà garanzie, sono ottimista': (ANSA) - ROMA, 25 GEN - 'Mi auguro che le Olimpiadi ci sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma difficile Occupazione scuole, prefetto Roma agli studenti: fidatevi di noi. Il difficile non è chiudere, ma aprire Orizzonte Scuola Roma, difficile la partenza di Dzeko: parte l’operazione riavvicinamento

La vittoria allo scadere contro lo Spezia grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini porta un po' di serenità alla Roma e alla panchina di Paulo Fonseca. Il bosniaco vuole restare nella capitale, ma c'è d ...

Tokyo 2020, Petrucci: "Cio dà garanzie, sono ottimista"

ROMA, 25 GEN - "Mi auguro che le Olimpiadi ci saranno. Pure questa certezza che ci saranno le Olimpiadi... Io in Italia, se vi ricordate, fui il primo a dire che sarebbe stato difficile: è chiaro che ...

La vittoria allo scadere contro lo Spezia grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini porta un po' di serenità alla Roma e alla panchina di Paulo Fonseca. Il bosniaco vuole restare nella capitale, ma c'è d ...ROMA, 25 GEN - "Mi auguro che le Olimpiadi ci saranno. Pure questa certezza che ci saranno le Olimpiadi... Io in Italia, se vi ricordate, fui il primo a dire che sarebbe stato difficile: è chiaro che ...