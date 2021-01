Olimpiadi Tokyo 2020 | comitato Francia | “Sarà molto difficile per gli atleti non vaccinati”

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente delolimpico della, Denis Masseglia, spaventa gliche non verrannoe che prenderanno parte alledi. L’omologo transalpino di Malagò, dopo un incontro in videoconferenza con il numero uno del Cio Thomas Bach, ha ipotizzato infatti “una forma di quarantena di 15 giorni” per gliche non sarannouna volta arrivati in Giappone, “dove dovranno fare tamponi mattina e sera”. SportFace.