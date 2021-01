Le Storie vere di Sanpa, l’operazione di OM prosegue con una testimonianza a settimana (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questa iniziativa è nata per caso, guardando come tutti la serie Sanpa su Netflix e percependo una mancanza nella storia. In pochi minuti sono nati l’hashtag e la whatsapp line, e il giorno dopo è iniziata la risposta progressiva di centinaia di ragazzi ed ex ragazzi desiderosi di raccontarci la loro avventura personale a San Patrignano. Storie di salvezza, racconti di morte tramutata in vita, Storie di settori, di mestieri, di cavalli, cani, lavanderie, vini, fotolito, lana, tessiture e tanto altro ancora. Storie di rinascite, di risate e di pianti. Si è spalancato un mondo incredibile, un torrente di emozioni, un quadro dai colori ancora vivissimi nei ricordi di queste persone. Per due settimane abbiamo tenuto botta con l’uscita quotidiana lavorando anche nei weekend, adesso proviamo a rallentare, le ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questa iniziativa è nata per caso, guardando come tutti la seriesu Netflix e percependo una mancanza nella storia. In pochi minuti sono nati l’hashtag e la whatsapp line, e il giorno dopo è iniziata la risposta progressiva di centinaia di ragazzi ed ex ragazzi desiderosi di raccontarci la loro avventura personale a San Patrignano.di salvezza, racconti di morte tramutata in vita,di settori, di mestieri, di cavalli, cani, lavanderie, vini, fotolito, lana, tessiture e tanto altro ancora.di rinascite, di risate e di pianti. Si è spalancato un mondo incredibile, un torrente di emozioni, un quadro dai colori ancora vivissimi nei ricordi di queste persone. Per due settimane abbiamo tenuto botta con l’uscita quotidiana lavorando anche nei weekend, adesso proviamo a rallentare, le ...

OptiMagazine : #SONOVIVOGRAZIEAVINCENZO La raccolta di testimonianze su #SanPatrignano e #VincenzoMuccioli prosegue su OM: le pubb… - valefesta84 : RT @Ginginnigin: Samantha evidentemente non ha capito che non sta partecipando a “Storie Vere” ma al GF. Tra l’altro Stefania ha raccontat… - Debina87 : RT @Ginginnigin: Samantha evidentemente non ha capito che non sta partecipando a “Storie Vere” ma al GF. Tra l’altro Stefania ha raccontat… - ggloriasparkles : RT @Ginginnigin: Samantha evidentemente non ha capito che non sta partecipando a “Storie Vere” ma al GF. Tra l’altro Stefania ha raccontat… - tiziana88n : RT @Ginginnigin: Samantha evidentemente non ha capito che non sta partecipando a “Storie Vere” ma al GF. Tra l’altro Stefania ha raccontat… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie vere Tre brevi storie vere, a Roma RomaReport.it Alassio prepara San Valentino

Sul Muretto di Alassio si sono incrociate centinaia, migliaia di storie: leggende e storie vere quelle di artisti, di sportivi, di uomini e donne di cultura ...

Storie di Dakar. Angelo Pedemonte: “Deluso, ma non potevo continuare” (parte 1)

Angelo Pedemonte, rookie italiano della Dakar 2021. L'arrivo in Arabia, il percorso, l'incidente, l'abbandono... La prima parte dell'intervista.

Sul Muretto di Alassio si sono incrociate centinaia, migliaia di storie: leggende e storie vere quelle di artisti, di sportivi, di uomini e donne di cultura ...Angelo Pedemonte, rookie italiano della Dakar 2021. L'arrivo in Arabia, il percorso, l'incidente, l'abbandono... La prima parte dell'intervista.