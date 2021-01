“Io con Barbara D’Urso? Vi dico la verità”. Il giovanissimo del GF Vip e le voci su un flirt (Di lunedì 25 gennaio 2021) Barbara D’Urso, riflettori accesi su di lei. Il pettegolezzo delle ultime ore ‘colpisce’ la conduttrice. Spunta fuori un nome ed è quello di Mario Ermito, attore ed ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, con il quale, si vocifera, può esserci stato del tenero. I fan della D’Urso non si danno pace a tal proposito ed è proprio Mario a prendere parola. Il nome di Mario Ermito è stato molto spesso accostato a quello di Giacomo Urtis. Due Vip che hanno sollevato diversi dibattiti nello studio della conduttrice, che si è ritrovata coinvolta nel vortice dei pettegolezzi. Questo per aver più vote ricordato al pubblico che l’attore non fosse affatto interessato al genere maschile. È bastato poco, molto poco, per spostare l’attenzione su di lei e il presunto flirt con il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021), riflettori accesi su di lei. Il pettegolezzo delle ultime ore ‘colpisce’ la conduttrice. Spunta fuori un nome ed è quello di Mario Ermito, attore ed ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, con il quale, sifera, può esserci stato del tenero. I fan dellanon si danno pace a tal proposito ed è proprio Mario a prendere parola. Il nome di Mario Ermito è stato molto spesso accostato a quello di Giacomo Urtis. Due Vip che hanno sollevato diversi dibattiti nello studio della conduttrice, che si è ritrovata coinvolta nel vortice dei pettegolezzi. Questo per aver più vote ricordato al pubblico che l’attore non fosse affatto interessato al genere maschile. È bastato poco, molto poco, per spostare l’attenzione su di lei e il presuntocon il ...

