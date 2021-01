Il Trio Medusa a TPI dopo aver vinto la causa contro gli hater: “Per noi è una battaglia di principio” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Scusate ma oggi gongoliamo un po’“. Hanno esordito così stamattina durante lo storico programma di Radio DeeJay “Chiamate Roma Triuno Triuno” Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi alias “il Trio Medusa” nel commentare una notizia che stavolta li vede non nella veste di dissacranti commentatori ma di protagonisti. E i motivi di gongolare ci sono tutti perché il noto Trio ha da pochissimi giorni incassato una vittoria giudiziaria davvero importante che è la vittoria di quanti da anni si battono contro le campagne di odio sui social. E di chi, per mancanza di mezzi e possibilità, si è trovato costretto ad abbassare la testa davanti all’offesa, alla minaccia, alla violenza verbale di gruppo fomentata ad arte. È una storia che ha molto da insegnare a chi ancora crede che il mondo virtuale non abbia ripercussioni ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Scusate ma oggi gongoliamo un po’“. Hanno esordito così stamattina durante lo storico programma di Radio DeeJay “Chiamate Roma Triuno Triuno” Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi alias “il” nel commentare una notizia che stavolta li vede non nella veste di dissacranti commentatori ma di protagonisti. E i motivi di gongolare ci sono tutti perché il notoha da pochissimi giorni incassato una vittoria giudiziaria davvero importante che è la vittoria di quanti da anni si battonole campagne di odio sui social. E di chi, per mancanza di mezzi e possibilità, si è trovato costretto ad abbassare la testa davanti all’offesa, alla minaccia, alla violenza verbale di gruppo fomentata ad arte. È una storia che ha molto da insegnare a chi ancora crede che il mondo virtuale non abbia ripercussioni ...

Primaonline : Ex politico e blogger condannato per diffamazione e 'concorso con ignoti' ai danni del Trio Medusa. 'Sentenza stori… - IlMincio : RT @Primaonline: Ex politico e blogger condannato per diffamazione e 'concorso con ignoti' ai danni del Trio Medusa. 'Sentenza storica, seg… - AC_1908 : RT @Primaonline: Ex politico e blogger condannato per diffamazione e 'concorso con ignoti' ai danni del Trio Medusa. 'Sentenza storica, seg… - duppli : RT @Primaonline: Ex politico e blogger condannato per diffamazione e 'concorso con ignoti' ai danni del Trio Medusa. 'Sentenza storica, seg… - ve10ve : RT @Primaonline: Ex politico e blogger condannato per diffamazione e 'concorso con ignoti' ai danni del Trio Medusa. 'Sentenza storica, seg… -