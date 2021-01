Highlights e gol Wycombe Wanderers-Tottenham 1-4, FA Cup 2020/2021 (VIDEO) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gli Highlights e i gol di Wycombe Wanderers-Tottenham 1-4, match valido per il quarto turno di FA Cupp 2020/2021. I padroni di casa passano in vantaggio al 25? con Onyedinma, ma vengono raggiunti allo scadere del primo tempo dalla rete di Bale. Nella ripresa a quattro minuti dalla fine della gara Winks porta i suoi in vantaggio e subito dopo Ndombele cala la doppietta. GOL BALE 1-1 GOL WINKS 2-1 GOL NDOMBELE 3-1 GOL NDOMBELE 4-1 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Glie i gol di1-4, match valido per il quarto turno di FA Cupp. I padroni di casa passano in vantaggio al 25? con Onyedinma, ma vengono raggiunti allo scadere del primo tempo dalla rete di Bale. Nella ripresa a quattro minuti dalla fine della gara Winks porta i suoi in vantaggio e subito dopo Ndombele cala la doppietta. GOL BALE 1-1 GOL WINKS 2-1 GOL NDOMBELE 3-1 GOL NDOMBELE 4-1 SportFace.

Pall_Gonfiato : Seconda gioia consecutiva per la #Doria, #Parma ko al Tardini: #gol e #highlights - Blucerchiando : Più contenti per il gol di Yoshida o per quello di Keita? #ParmaSamp - BarattiniSergio : RT @CarrareseCalcio: ?? Il primo gol azzurro di #Marilungo negli HIGHLIGHTS di #ProPatriaCarrarese 1??-1?? ???? - CarrareseCalcio : ?? Il primo gol azzurro di #Marilungo negli HIGHLIGHTS di #ProPatriaCarrarese 1??-1?? ???? - internewsit : VIDEO - Parma-Sampdoria 0-2, Serie A: gol e highlights della partita - -