Giuseppe Conte non salirà stasera al Quirinale: dimissioni rinviate a domani? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giuseppe Conte vuole rimanere incollato a tutti i costi alla poltrona da premier e non salirà stasera al Quirinale. Il premier sta cercando disperatamente di trovare peones al Senato e allargare la maggioranza e prende ancora qualche ora di tempo. Il Consiglio dei ministri, che era previsto in serata, sarà spostato a domani. All'ordine del giorno la crisi dell'esecutivo, che si è aperta con le dimissioni delle ministre renziane. Il grillino annuncerà alla sua squadra di governo l'intenzione di dimettersi e poi salirà al Colle per il passo indietro. La speranza di Conte è che il presidente Sergio Mattarella gli affidi un nuovo incarico per tentare la costruzione di un nuovo governo.

