Floridia, omicidio Sortino, torna in carcere Dylan Foti. Condanna confermata in secondo grado (Di lunedì 25 gennaio 2021) Floridia - torna in carcere il ventitreenne Dylan Foti, Condannato anche nel secondo grado di giudizio per l' omicidio in concorso di Sebastiano Sortino . Sono passati poco più di quattro anni da quel ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di lunedì 25 gennaio 2021)inil ventitreenneto anche neldi giudizio per l'in concorso di Sebastiano. Sono passati poco più di quattro anni da quel ...

LaGazzettaSR : #Floridia, omicidio Sortino, torna in carcere Dylan Foti. Condanna confermata in secondo grado - ilSicilia : #Cronaca #foridia Omicidio Sortino, torna in carcere il giovane che uccise il panettiere di Floridia… - il_siracusano : #Floridia, omicidio Sortino: torna in carcere Dylan ... - #Cronaca #Dylan_Foti #Omicidio_Sortino -… - blogsicilia : Omicidio del panettiere di Floridia, condanna definitiva per uno degli autori, in carcere - - NuovoSud : Omicidio Sortino a Floridia, 14 anni definitivi a Dylan Foti: è in carcere -