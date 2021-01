E se Harry Potter diventasse una serie tv? Potrebbe essere tutto vero: le indiscrezioni (Di lunedì 25 gennaio 2021) Harry Potter è la famosa sega cinematografica ispirata ai sette libri scritti da J.K. Rowling e ambientata in un mondo magico immaginario. Tradotta in ottanta lingue, si piazza al secondo posto nella storia dell’editoria. Insomma…le avventure del mago più famoso del pianeta e i romanzi fantasy non hanno bisogno di alcuna presentazione. Tutti noi e anche tu lettore che stai scrollando su questo articolo ne conosci ogni dettaglio. E non ti vergognare di ammettere che sai anche le battute a memoria. Anche per me è lo stesso. Quello che dovete sapere è che Harry Potter Potrebbe diventare ben presto una serie tv per HBO Max. La nota piattaforma di streaming on demand statunitense, infatti, vorrebbe trasmettere degli episodi in chiave diversa e arrangiarli ottica serial. Non è ancora dato ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021)è la famosa sega cinematografica ispirata ai sette libri scritti da J.K. Rowling e ambientata in un mondo magico immaginario. Tradotta in ottanta lingue, si piazza al secondo posto nella storia dell’editoria. Insomma…le avventure del mago più famoso del pianeta e i romanzi fantasy non hanno bisogno di alcuna presentazione. Tutti noi e anche tu lettore che stai scrollando su questo articolo ne conosci ogni dettaglio. E non ti vergognare di ammettere che sai anche le battute a memoria. Anche per me è lo stesso. Quello che dovete sapere è chediventare ben presto unatv per HBO Max. La nota piattaforma di streaming on demand statunitense, infatti, vorrebbe trasmettere degli episodi in chiave diversa e arrangiarli ottica serial. Non è ancora dato ...

