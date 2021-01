Dottori in corsia: la terza puntata con Federica Sciarelli stasera su Rai3 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Continua la quarta stagione della docu-serie che racconta anche in epoca Covid le storie di coraggio dei piccoli pazienti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Le storie di speranza di Giovanni e di Francesco sono al centro del terzo episodio della quarta stagione di Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in onda stasera su Rai3 alle ore 23.15; la docu-serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, vede la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare anche in epoca Covid il miracolo quotidiano della medicina all'interno dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d'eccellenza a livello ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Continua la quarta stagione della docu-serie che racconta anche in epoca Covid le storie di coraggio dei piccoli pazienti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Le storie di speranza di Giovanni e di Francesco sono al centro del terzo episodio della quarta stagione diin- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in ondasualle ore 23.15; la docu-serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, vede la partecipazione straordinaria di, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare anche in epoca Covid il miracolo quotidiano della medicina all'interno dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d'eccellenza a livello ...

_PuntoZip_ : Stasera in TV: “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” racconta le storie di Giovanni e Francesco –… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” racconta le storie di Giovanni e Francesco –… - Stasera_in_TV : RAI 3: (23:15) Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' (Docureality) #StaseraInTV 25/01/2021 #SecondaSerata @RaiTre - APAudiovisivi : Questa sera alle 23.15 su @RaiTre, il terzo episodio della quarta stagione di 'Dottori in corsia – Ospedale Pediatr… - LorenzoMainieri : Dottori in corsia: alle 23:15 su @RaiTre con Federica Sciarelli -

Ultime Notizie dalla rete : Dottori corsia "Dottori in corsia", nuova stagione: le telecamere di Rai 3 nel reparto Covid pediatrico del Bambino Gesù RomaToday “Dottori in corsia” storie di piccoli eroi

DOCU-TV Le storie di speranza di Giovanni e di Francesco sono al centro del terzo episodio della quarta stagione di Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in onda lunedì 25 gennaio 2021 ...

Il silenzio irreale dello scorso marzo E i negozianti bardati come dottori

CARRARA. Andrea è uno che Carrara la conosce dal di dentro. Da dietro il bancone in cui praticamente è cresciuto. Ma, assicura, un silenzio come quello del marzo scorso, quello del lockdown, lui non l ...

DOCU-TV Le storie di speranza di Giovanni e di Francesco sono al centro del terzo episodio della quarta stagione di Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in onda lunedì 25 gennaio 2021 ...CARRARA. Andrea è uno che Carrara la conosce dal di dentro. Da dietro il bancone in cui praticamente è cresciuto. Ma, assicura, un silenzio come quello del marzo scorso, quello del lockdown, lui non l ...