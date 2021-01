‘Domenica In’, Michele Bravi si racconta a cuore aperto a Mara Venier: “Per uscire dal buio devi passarci attraverso” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Michele Bravi, il giovane cantante vincitore della settima edizione di X Factor, si è raccontato per la prima volta negli studi di Domenica In, dopo la tragedia di cui è stato protagonista e per cui è stato condannato ad un anno e sei mesi: l’incidente stradale che ha causato la morte di una donna di 58 anni. L’ultimo incontro con Mara Venier negli studi Rai risaliva al 2013, quando era appena maggiorenne. Michele in questo nuovo incontro, ha voluto presentare il suo nuovo Album, che uscirà il 29 gennaio intitolato “La geografia del buio”, che rappresenta la sua storia profonda, mentre il singolo è già uscito lo scorso 22 gennaio. Dopo la sua partecipazione a Sanremo del 2017, quando Carlo Conti lo aveva annunciato nei Big con il suo grande successo “Il diario degli ... Leggi su isaechia (Di lunedì 25 gennaio 2021), il giovane cantante vincitore della settima edizione di X Factor, si èto per la prima volta negli studi di Domenica In, dopo la tragedia di cui è stato protagonista e per cui è stato condannato ad un anno e sei mesi: l’incidente stradale che ha causato la morte di una donna di 58 anni. L’ultimo incontro connegli studi Rai risaliva al 2013, quando era appena maggiorenne.in questo nuovo incontro, ha voluto presentare il suo nuovo Album, che uscirà il 29 gennaio intitolato “La geografia del”, che rappresenta la sua storia profonda, mentre il singolo è già uscito lo scorso 22 gennaio. Dopo la sua partecipazione a Sanremo del 2017, quando Carlo Conti lo aveva annunciato nei Big con il suo grande successo “Il diario degli ...

