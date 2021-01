Deputato della Lega cena in un locale violando le norme anti-Covid e scrive sui social: “Perché le mense degli ospedali aperte e le trattorie chiuse?” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Deputato della Lega viola norme anti-Covid e va al ristorante “Le mense degli ospedali aperte e le trattorie chiuse per Covid”: con questo bizzarro parallelismo, il Deputato della Lega Gianluca Vinci ha violato le norme anti-contagio andando a cena in un ristorante che aderiva a #Ioapro, l’iniziativa lanciata da alcuni ristoratori per protestare contro i divieti imposti nell’ultimo Dpcm, che prevede la chiusura serale di bar e ristoranti. Il leghista, che già la settimana scorsa era stato multato per aver cenato in un ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021)violae va al ristorante “Lee leper”: con questo bizzarro parallelismo, ilGianluca Vinci ha violato le-contagio andando ain un ristorante che aderiva a #Ioapro, l’iniziativa lanciata da alcuni ristoratori per protestare contro i divieti imposti nell’ultimo Dpcm, che prevede la chiusura serale di bar e ristor. Il leghista, che già la settimana scorsa era stato multato per averto in un ...

gigibuss : RT @nonleggerlo: 'Ma come, mense degli ospedali aperte, e trattorie chiuse?'. Deputato della #Lega, ragionamento. - @angelerrimo (uuuh ch… - moldoveanuFlor7 : Della #Lega non si salva nessuno, tutti ignoranti. Il deputato leghista Vinci protesta: 'Mense degli ospedali aper… - espressione24 : PERSCARA - Nel parere richiesto dalla Regione Abruzzo per il prolungamento della caccia al cinghiale al 31 gennaio,… - nonsivendekaka : RT @nonleggerlo: 'Ma come, mense degli ospedali aperte, e trattorie chiuse?'. Deputato della #Lega, ragionamento. - @angelerrimo (uuuh ch… - ozwit1 : RT @nonleggerlo: 'Ma come, mense degli ospedali aperte, e trattorie chiuse?'. Deputato della #Lega, ragionamento. - @angelerrimo (uuuh ch… -

