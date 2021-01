Dall’inizio dell’epidemia il Governo ha destinato 141 miliardi di aiuti a imprese e famiglie. Il punto in uno studio della Uil. Proietti: “Indispensabile un’equa riforma fiscale” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dall’inizio della pandemia di Covid-19 al 31 dicembre 2020, lo Stato italiano ha impegnato a debito 141 miliardi e 886 milioni per interventi a sostegno delle persone e dell’economia del Paese. Queste risorse sono state allocate per il 67% a imprese e lavoratori autonomi, il 26% per cassa integrazione e sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e il resto per altre misure trasversali. E’ quanto emerge da uno studio della Uil. In particolare, una notevole quota delle risorse è stata destinata al sostegno delle piccole, medie e grandi imprese: sotto forma di agevolazioni ed esenzioni fiscali, sospensione dei versamenti tributari, contributi a fondo perduto e garanzie pubbliche associate a finanziamenti bancari, le imprese hanno potuto e potranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021)pandemia di Covid-19 al 31 dicembre 2020, lo Stato italiano ha impegnato a debito 141e 886 milioni per interventi a sostegno delle persone e dell’economia del Paese. Queste risorse sono state allocate per il 67% ae lavoratori autonomi, il 26% per cassa integrazione e sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e il resto per altre misure trasversali. E’ quanto emerge da unoUil. In particolare, una notevole quota delle risorse è stata destinata al sostegno delle piccole, medie e grandi: sotto forma di agevolazioni ed esenzioni fiscali, sospensione dei versamenti tributari, contributi a fondo perduto e garanzie pubbliche associate a finanziamenti bancari, lehanno potuto e potranno ...

LucaGattuso : La curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per gior… - Arandarko : RT @LucaGattuso: La curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. #CO… - chiara_sabelli : @Ruffino_Lorenzo @OpencovidM Non c'è alcun 'bisogno'. Simone Cialdi sta seguendo l'evoluzione dei dati dall'inizio… - SorellaBaderla : @maurorizzi_mr @AdrianaSpappa @vitalbaa Come se ne sono accorti? 'È da 35 settimane, cioè dall'inizio dell'epidemia… - LuigiF97101292 : RT @LucaGattuso: La curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. #CO… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’inizio dell’epidemia Trasformazione digitale: l'automazione guiderà l'innovazione dei data center e della rete. Le tendenze emergenti del 2021 secondo Schneider Electric Fortune Italia