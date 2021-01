Conte si gioca l'ultima carta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Prova l’ultima spericolata mossa che lo mantenga in sella. Giuseppe Conte domani mattina riunirà alle 9 il Consiglio dei ministri e comunicherà l’intenzione di dimettersi. Poi salirà al Quirinale. Quel che succederà quando il premier dimissionario uscirà dal portone del Colle è nelle mani di Sergio Mattarella, ma la mossa del premier nei suoi piani è funzionale a una crisi lampo e un reincarico, dalla quale uscire con una nuova maggioranza di governo. “È convinto di avere in mano una pattuglia di senatori di area centrodestra”, spiega a sera una fonte dell’esecutivo. L’intento è chiaro: certificare un passaggio formale a un nuovo governo che marchi la discontinuità con la maggioranza giallorossa, costruire in fretta un nuovo programma e una nuova squadra, e risalire al Quirinale per un nuovo mandato. I margini sono strettissimi. Se è vero che proprio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Prova l’spericolata mossa che lo mantenga in sella. Giuseppedomani mattina riunirà alle 9 il Consiglio dei ministri e comunicherà l’intenzione di dimettersi. Poi salirà al Quirinale. Quel che succederà quando il premier dimissionario uscirà dal portone del Colle è nelle mani di Sergio Mattarella, ma la mossa del premier nei suoi piani è funzionale a una crisi lampo e un reincarico, dalla quale uscire con una nuova maggioranza di governo. “È convinto di avere in mano una pattuglia di senatori di area centrodestra”, spiega a sera una fonte dell’esecutivo. L’intento è chiaro: certificare un passaggio formale a un nuovo governo che marchi la discontinuità con la maggioranza giallorossa, costruire in fretta un nuovo programma e una nuova squadra, e risalire al Quirinale per un nuovo mandato. I margini sono strettissimi. Se è vero che proprio ...

NicolaPorro : Winston si vanta: 'primi in occidente ad introdurre limiti ai diritti della persona'. La Cina su questo gioca in un altro campionato #Conte - MediasetTgcom24 : Al #Senato si gioca la partita a scacchi del governo. Italia Viva ha la sua regina nera. Maria Elena Boschi in tota… - fattoquotidiano : Il primo tempo della partita dove Giuseppe Conte si gioca tutto è andato bene, anzi meglio [Leggi, di… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Conte si gioca l'ultima carta - infoitinterno : Conte si gioca l'ultima carta -

Ultime Notizie dalla rete : Conte gioca Crisi di governo, Conte gioca d'azzardo: dimissioni sul tavolo per il terzo mandato Salernonotizie.it Il governo Conte è venuto a mancare per la seconda volta: riuscirà a risuscitare anche stavolta?

Nella mattinata di lunedì, l'attività del Governo era proceduta normalmente, con il confronto sul Recovery Plan con le associazioni di categoria delle attività produttive, che aveva coinvolto Confin ...

Conte si gioca l'ultima carta

