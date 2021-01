Charlène Wittstock compie 43 anni | festa in famiglia con Alberto e i gemelli

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Compie 43 anni il 25 gennaio, Charlène Wittstock, moglie di Alberto II di Monaco, e per lei si preannuncia una giornata di festeggimenti low profile, con il marito e i figli gemelli, Jacques e Gabriella, 6 anni. È stato lo stesso principe a rivelare i piano per la giornata nel corso di un’intervista a People. Non nei dettagli, s’intende, ma Sua Altezza è stato molto chiaro su ciò che piace (e non piace) alla principessa. «A Charlène non piacciono le grandi celebrazioni, sarà un affare di famiglia». Non è però solo una questione di gusti, ma anche di regole, nell’era delle restrizioni causa pandemia non ci si può permettere di correre rischi: «Non possiamo organizzare grandi riunioni perché siamo limitati anche in situazioni private, non possiamo essere più di sei», ha dichiarato Alberto al magazine. La famiglia principesca, del resto, deve dare il buon esempio alla popolazione, e non può certo permettersi scivoloni. Stesso mood per il compleanno della principessa Carolina, che lo scorso 23 gennaio ha compiuto 64 anni, e per quello dei gemellini, a dicembre, che hanno spento le candeline a casa insieme ai genitori.