Calciomercato Cagliari: il Benevento torna forte su Pavoletti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo il mancato ingresso di ieri tornano a farsi insistenti le voci di mercato per Pavoletti: su di lui ripiomba il Benevento Non si può negare che sia il giocatore del Cagliari più corteggiato sul mercato invernale: sono state tantissime le squadre che hanno provato a intavolare una trattativa con i rossoblù e il loro patron Giulini per acquistare Leonardo Pavoletti. L’ariete livornese è tornato dal doppio infortunio al ginocchio e Di Francesco inizialmente gli ha voluto dare spazio, complice anche l’assenza di Simeone e le tante partite in pochi giorni che hanno obbligato il tecnico a fare turnover. Ma dopo le offerte estive, fin dai primi giorni del mercato invernale sembra essere scoppiata in Serie A la PavoMania, con diversi sondaggi per provare a strappare agli isolani la punta ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo il mancato ingresso di ierino a farsi insistenti le voci di mercato per: su di lui ripiomba ilNon si può negare che sia il giocatore delpiù corteggiato sul mercato invernale: sono state tantissime le squadre che hanno provato a intavolare una trattativa con i rossoblù e il loro patron Giulini per acquistare Leonardo. L’ariete livornese èto dal doppio infortunio al ginocchio e Di Francesco inizialmente gli ha voluto dare spazio, complice anche l’assenza di Simeone e le tante partite in pochi giorni che hanno obbligato il tecnico a fare turnover. Ma dopo le offerte estive, fin dai primi giorni del mercato invernale sembra essere scoppiata in Serie A la PavoMania, con diversi sondaggi per provare a strappare agli isolani la punta ...

DiMarzio : Oggi #Asamoah, ieri #Nainggolan e #Godin. #Cagliari, sempre più un #calciomercato a tinte nerazzurre - DiMarzio : A #Cagliari ha giocato la prima partita in Italia, adesso è vicinissimo al ritorno in Sardegna: #Asamoah può chiude… - SkySport : Cagliari, contatti in corso per Asamoah: può arrivare da svincolato nei prossimi giorni - anubi78 : chiamata internazionale del #Cagliari per #Ramires. Il progetto e il calciomercato fatto di gente giuovaneee - Fantacalcio : Calciomercato Cagliari, ecco Asamoah: arriva da svincolato -