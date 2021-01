Vaccini, Di Maio: “Faremo causa a Pfizer e Moderna” (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA – La mancanza di dosi anti virus “non è solo un problema dell’Italia, è un contratto europeo che due aziende, Pfizer e Moderna, non stanno rispettando. Noi gli faremo causa ma non lavoreremo con tutte le istituzioni europee perché si acceleri la distribuzione del vaccino”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più. Leggi su dire (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA – La mancanza di dosi anti virus “non è solo un problema dell’Italia, è un contratto europeo che due aziende, Pfizer e Moderna, non stanno rispettando. Noi gli faremo causa ma non lavoreremo con tutte le istituzioni europee perché si acceleri la distribuzione del vaccino”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più.

