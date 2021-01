Un Posto al Sole, anticipazioni: tra Lara e Roberto nascono i primi screzi sulla gestione dei Cantieri (Di domenica 24 gennaio 2021) Chiara Conti (Lara) e Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto) in Un Posto al Sole Nuovi intrighi attendono gli spettatori di Un Posto al Sole. Negli episodi in onda questa settimana vedremo Lara (Chiara Conti) sempre più ansiosa di conoscere da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) quale sarà il suo ruolo nella gestione dei Cantieri. La Martinelli rimarrà però ben presto delusa; non avrà il ruolo di rilievo che sperava, ma sarà poco più di una segretaria. Per ottenere maggiore fiducia da Ferri dovrà ricorrere ancora una volta alla sua arma migliore, la seduzione. L’uomo però appare assente e sin troppo preso nello scovare informazioni su Marina (Nina Soldano), partita in Svizzera con Fabrizio (Giorgio Borghetti), che ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 24 gennaio 2021) Chiara Conti () e Riccardo Polizzy Carbonelli () in UnalNuovi intrighi attendono gli spettatori di Unal. Negli episodi in onda questa settimana vedremo(Chiara Conti) sempre più ansiosa di conoscere da(Riccardo Polizzy Carbonelli) quale sarà il suo ruolo nelladei. La Martinelli rimarrà però ben presto delusa; non avrà il ruolo di rilievo che sperava, ma sarà poco più di una segretaria. Per ottenere maggiore fiducia da Ferri dovrà ricorrere ancora una volta alla sua arma migliore, la seduzione. L’uomo però appare assente e sin troppo preso nello scovare informazioni su Marina (Nina Soldano), partita in Svizzera con Fabrizio (Giorgio Borghetti), che ...

Nuovi intrighi attendono gli spettatori di Un Posto al Sole. Negli episodi in onda questa settimana vedremo Lara (Chiara Conti) sempre più ansiosa di conoscere da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ...

