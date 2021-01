Traffico Roma del 24-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 gennaio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi torna l’appuntamento con le domeniche ecologiche Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:03 alle 20:30 vietato circolare nella fascia verde ad eccezione dei veicoli alimentati a metano e GPL agli autoveicoli euro 6 a benzina ciclomotori a due ruote con la motore quattro tempi o due successivi e i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi ricordiamo la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviate le linee bus che normalmente vi transitano così con i lavori di manutenzione sull’ accaduto della Magliana carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio frequente la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggior transito sulla linea a della metropolitana sempre chiusa la fermata Spagna prorogati di un giorno e fatti lavori di sostituzione degli apparati elettrici ...