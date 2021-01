TikTok bloccato e forse chiude, ma nessi con bambina morta non confermati: le ultime da Palermo (Di domenica 24 gennaio 2021) TikTok bloccato, forse chiude addirittura. Questo lo scenario che si sta configurando in Italia dopo il caso della bambina morta a Palermo a causa del presunto caso di Blackout Challenge che l’ha vista protagonista. Ci sono però alcuni aspetti da considerare, come la conferma del fatto che il social sia ancora perfettamente funzionante nel nostro Paese, come vi abbiamo ricordato nella giornata di ieri. Trend che va ribadito oggi 24 gennaio, anche per gli utenti che non hanno fornito prove sull’età necessaria per utilizzare la piattaforma. TikTok bloccato e per alcuni chiude, ma ancora non ci sono legami con la bambina morta a Palermo Come stanno effettivamente le cose ... Leggi su bufale (Di domenica 24 gennaio 2021)addirittura. Questo lo scenario che si sta configurando in Italia dopo il caso dellaa causa del presunto caso di Blackout Challenge che l’ha vista protagonista. Ci sono però alcuni aspetti da considerare, come la conferma del fatto che il social sia ancora perfettamente funzionante nel nostro Paese, come vi abbiamo ricordato nella giornata di ieri. Trend che va ribadito oggi 24 gennaio, anche per gli utenti che non hanno fornito prove sull’età necessaria per utilizzare la piattaforma.e per alcuni, ma ancora non ci sono legami con laCome stanno effettivamente le cose ...

