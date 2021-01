Sileri: "La vaccinazione degli over 80 slitterà di un mese" (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI. - A causa delle riduzioni di forniture delle dosi di vaccino comunicate da Pfizer e da Astrazeneca, "slitteranno di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione per il Covid degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1. "Da domani le dosi a disposizione saranno utilizzate innanzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione - ha aggiunto Sileri - cioè soprattutto per gli operatori sanitari". Leggi su agi (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI. - A causa delle riduzioni di forniture delle dosi di vaccino comunicate da Pfizer e da Astrazeneca, "slitteranno di circa quattro settimane i tempi previsti per laper il Covid80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaoloospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1. "Da domani le dosi a disposizione saranno utilizzate innanzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione - ha aggiunto- cioè soprattutto per gli operatori sanitari".

