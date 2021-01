Siena, per la panchina il figlio del c.t. Gazzaev (Di domenica 24 gennaio 2021) Parla russo il Siena che per la panchina pensa a Vladimir Gazzaev, figlio dell'ex c.t. della Sbornaja. Valerij, è in pole per sedere sulla panchina del Siena dopo l'addio di Gilardino e l'interim di Argilli. Il tecnico, che ha già allenato i club russi Alania Vladikavkaz, Aktobe, Rustavi e Tobol Kostanai, potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, dopo il disbrigo di alcune pratiche burocratiche. Il Siena al momento è sesto con 18 punti. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) Parla russo ilche per lapensa a Vladimirdell'ex c.t. della Sbornaja. Valerij, è in pole per sedere sulladeldopo l'addio di Gilardino e l'interim di Argilli. Il tecnico, che ha già allenato i club russi Alania Vladikavkaz, Aktobe, Rustavi e Tobol Kostanai, potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, dopo il disbrigo di alcune pratiche burocratiche. Ilal momento è sesto con 18 punti. ITA Sport Press.

Ultime Notizie dalla rete : Siena per Coronavirus: 42 nuovi casi in provincia di Siena. 52 ricoverati alle Scotte (+4), 6 in intensiva (+1) SienaFree.it COVID: SONO 52 IN TUTTO I RICOVERI ALLE SCOTTE, 6 IN TERAPIA INTENSIVA

Rispetto a ieri: 7 ingressi e 2 dimissioni. I pazienti ricoverati in area Covid alle Scotte: 52, di cui 6 in terapia intensiva e 10 con assistenza respiratoria tramite casco. Risp ...

Virus, trentun casi in provincia di Massa-Carrara e nessun decesso

Massa-Carrara. Nessun decesso a Massa-Carrara, ma ancora 31 casi di nuovi positivi, e spiccano Massa con 14 e Aulla con nove contagiati. Questo il dettaglio. APUANE: 15 casi Carrara 1, Massa 14; LUNIG ...

