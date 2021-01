Serie A, Genoa-Cagliari 1-0: Destro a Di Francesco. Esonero ad un passo? (Di domenica 24 gennaio 2021) Un goal di Mattia Destro nel primo tempo mette a serissimo rischio la panchina di Eusebio Di Francesco. Il Cagliari, nella trasferta ligure, perde 1-0 e viene risucchiate definitivamente nella zona rossa della classifica. I sardi, adesso diciottesimi con 14 punti, incassano la quinta sconfitta in cinque gare di Serie A: sembra davvero inevitabile, ormai, la separazione con l’ex tecnico di Sassuolo, Roma e Sampdoria. Grande prova, l’ennesima dal ritorno di Davide Ballardini, per il Genoa che, dopo il cambio tecnico, ha ricominciato a fare punti con estrema continuità. Le prossime ore si apprestano ad essere di fuoco: Tommaso Giulini potrebbe decidere per l’Esonero di Di Francesco. Seguici su Metropolitan Magazine Crediti foto qui L'articolo proviene da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Un goal di Mattianel primo tempo mette a serissimo rischio la panchina di Eusebio Di. Il, nella trasferta ligure, perde 1-0 e viene risucchiate definitivamente nella zona rossa della classifica. I sardi, adesso diciottesimi con 14 punti, incassano la quinta sconfitta in cinque gare diA: sembra davvero inevitabile, ormai, la separazione con l’ex tecnico di Sassuolo, Roma e Sampdoria. Grande prova, l’ennesima dal ritorno di Davide Ballardini, per ilche, dopo il cambio tecnico, ha ricominciato a fare punti con estrema continuità. Le prossime ore si apprestano ad essere di fuoco: Tommaso Giulini potrebbe decidere per l’di Di. Seguici su Metropolitan Magazine Crediti foto qui L'articolo proviene da ...

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - SkySport : GENOA-CAGLIARI 1-0 Risultato finale ? ? #Destro (10’) ? SERIE A – 19^ GIORNATA ? - sportli26181512 : Genoa-Cagliari 1-0: Destro decide lo scontro salvezza: Ballardini vince la sfida con Di Francesco, che incassa la s… - tuttoatalanta : Il Genoa prosegue la sua striscia positiva, altro ko del Cagliari - Fantacalciok : Serie A, Genoa – Cagliari 1-0: il tabellino del match -