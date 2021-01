Roberta morta in un burrone, il fidanzato minacciato sui social. Due giorni fa le scriveva: 'Amore mio bedda' (Di domenica 24 gennaio 2021) insultato e minacciato sui social. Il 19enne, che ha fatto ritrovare il corpo della fidanzatina di 17 anni, la cui scomparsa era stata denunciata ieri dai genitori, parzialmente bruciato in un burrone ... Leggi su leggo (Di domenica 24 gennaio 2021) insultato esui. Il 19enne, che ha fatto ritrovare il corpo della fidanzatina di 17 anni, la cui scomparsa era stata denunciata ieri dai genitori, parzialmente bruciato in un...

