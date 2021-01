Ragazza morta in un burrone, il fidanzato non confessa l’omicidio (Di domenica 24 gennaio 2021) L’avvocato del giovane Giuseppe Di Cesare: “Il mio assistito non ha confessato l’omicidio. Nessun provvedimento nei suoi confronti” Non sarebbe arrivata la confessione di Pietro Morreale sull’omicidio della fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni. Il giallo di Caccamo in provincia di Palermo non trova ancora la luce. “Il mio assistito non ha confessato, né ai L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 24 gennaio 2021) L’avvocato del giovane Giuseppe Di Cesare: “Il mio assistito non hato. Nessun provvedimento nei suoi confronti” Non sarebbe arrivata la confessione di Pietro Morreale suldella fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni. Il giallo di Caccamo in provincia di Palermo non trova ancora la luce. “Il mio assistito non hato, né ai L'articolo proviene da YesLife.it.

TeresaBellanova : Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un burrone a Caccamo. Ha confessato il fidanzato diciannovenne. U… - MediasetTgcom24 : Ragazza morta in burrone a Palermo, legale fidanzato: non ha confessato #palermo - Nicola_Alberta : RT @TeresaBellanova: Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un burrone a Caccamo. Ha confessato il fidanzato diciannovenne. Una… - elvielly : RT @TeresaBellanova: Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un burrone a Caccamo. Ha confessato il fidanzato diciannovenne. Una… - linda_s_2001 : RT @una_Promessa: Una ragazza di 17 anni è morta per questa cazzo di società malata e c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di mettere boc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza morta Ragazza morta a Palermo: il giallo di Roberta Siragusa. "Il fidanzato non ha confessato" QUOTIDIANO.NET Tragedia di Caccamo, avvocato della vittima: “La famiglia vuole giustizia”

“La famiglia è scioccata ed incredula. I genitori ed il fratello di Roberta, chiedono giustizia e si affidano agli inquirenti, perché ci sia verità, per un gesto così crudele e atroce". Lo dice l'avvo ...

Roberta, trovata morta nel burrone a 17 anni: "Il fidanzato non ha confessato"

I due hanno partecipato a una festa ieri sera, testimoni dicono di averli visti litigare, e che a mezzanotte sono andati via insieme ...

“La famiglia è scioccata ed incredula. I genitori ed il fratello di Roberta, chiedono giustizia e si affidano agli inquirenti, perché ci sia verità, per un gesto così crudele e atroce". Lo dice l'avvo ...I due hanno partecipato a una festa ieri sera, testimoni dicono di averli visti litigare, e che a mezzanotte sono andati via insieme ...