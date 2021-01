Pirlo: “Un attaccante? Non c’è molto sul mercato, magari sarà una cosa last minute” (Di domenica 24 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha parlato anche di mercato a Sky Sport dopo la vittoria conquistata contro il Bologna:Si aspetta qualcosa dall’ultima settimana di mercato? “Non aspettiamo niente, sappiamo che il mercato è fatto di opportunità, ma in qualsiasi caso non cambierà l’equilibrio della nostra squadra. Una punta? Stiamo guardando, non è che ci sia tanto in giro. magari sarà una cosa last minute. Non abbiamo l’obbligo, se ci sarà l’opportunità bene, altrimenti siamo contenti di quello che abbiamo”. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Andreaha parlato anche dia Sky Sport dopo la vittoria conquistata contro il Bologna:Si aspetta qualdall’ultima settimana di? “Non aspettiamo niente, sappiamo che ilè fatto di opportunità, ma in qualsiasi caso non cambierà l’equilibrio della nostra squadra. Una punta? Stiamo guardando, non è che ci sia tanto in giro.una. Non abbiamo l’obbligo, se cil’opportunità bene, altrimenti siamo contenti di quello che abbiamo”. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoMercatoWeb : Pirlo: 'Il Milan è primo, normale facesse questo mercato. Mandzukic è un grande attaccante' - Noovyis : (Pirlo: “Un attaccante? Non c’è molto sul mercato, magari sarà una cosa last minute”) Playhitmusic - - junews24com : Infortunio Dybala: Pirlo sulle condizioni dell'attaccante - - MissSarde : RT @mirkonicolino: #Pirlo: 'Mercato? Stiamo guardando quello che succede, non è che ci sia tanto in giro, sarà magari una cosa last minute,… - mirkonicolino : #Pirlo: 'Mercato? Stiamo guardando quello che succede, non è che ci sia tanto in giro, sarà magari una cosa last mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo attaccante Toni: «Pirlo in panchina parla di più. Attaccante Juve? Penso arriverà lui» Juventus News 24 Infortunio Dybala: Pirlo sulle condizioni dell’attaccante

Paulo Dybala è ancora ai box a causa dell'infortunio: Andrea Pirlo, in conferenza stampa, svela i suoi tempi di recupero ...

Juve-Bologna 2-0: gamba, gioco e dominio, Pirlo riconquista terreno scudetto

Non è ancora passata una settimana dalla sconfitta contro l'Inter , arrivata domenica sera, ma per la Juventus sembra passata una stagione. A partire da Cuadrado e Bernardeschi nel primo tempo, per co ...

Paulo Dybala è ancora ai box a causa dell'infortunio: Andrea Pirlo, in conferenza stampa, svela i suoi tempi di recupero ...Non è ancora passata una settimana dalla sconfitta contro l'Inter , arrivata domenica sera, ma per la Juventus sembra passata una stagione. A partire da Cuadrado e Bernardeschi nel primo tempo, per co ...