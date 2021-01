'Per sempre Alfredo': nasce la corsa per il centenario del grande c.t. Martini (Di domenica 24 gennaio 2021) Alfredo Martini per sempre. E adesso il mitico c.t. azzurro avrà una corsa in linea che lo ricorderà, dopo l'esperienza del Giro di Toscana. Il Gs Emilia di Adriano Amici ha mandato una richiesta all'... Leggi su gazzetta (Di domenica 24 gennaio 2021)per. E adesso il mitico c.t. azzurro avrà unain linea che lo ricorderà, dopo l'esperienza del Giro di Toscana. Il Gs Emilia di Adriano Amici ha mandato una richiesta all'...

arthurhromelo : ?? Grande settimana, primo titolo e primo gol. Più lavoro per ottenere sempre di più!! ???? FINO ALLA FINE SQUADRA!! - borghi_claudio : Poi ci saranno sfide sempre più impossibili per i maghi degli effetti speciali. Far sembrare gualtieri competente… - ladyonorato : Solo a me lasciano perplessa questi improvvisi e simultanei “problemi alla produzione”? Se ci fossero ragioni - per… - TavellaDiego : @90minutoRai ....mai merito del Verona, Napoli non in forma!! Andate a quel paese ...giornalai!! Per primo il giorn… - RosyProietti : RT @La_Bianconera: ??'Ho parlato con #Pirlo e anche per lui riesco a rendere meglio da mezzala'. [#Arthur] ??'Gli piace giocare lì. Si fa tr… -