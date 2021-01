Parma – Sampdoria 0-2, Yoshida e Keita affondano i crociati (Di domenica 24 gennaio 2021) Nel posticipo della XIX giornata di Serie A il Parma ospita la Sampdoria al Tardini, i padroni di casa devono assolutamente vincere per dimenticare la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio e per scalare la classifica mentre i blucerchiati vogliono proseguire la striscia positiva di 2 vittorie consecutive. D’Aversa schiera dal 1? il nuovo acquisto Conti arrivato dal Milan mentre conferma in attacco il tridente formato da Gervinho, Kucka e Cornelius mentre Ranieri sceglie Adrien Silva a centrocampo e schiera Keita in attacco in coppia con Quagliarella. Cronaca di Parma – Sampdoria, I tempo La prima occasione è per il Parma con Gervinho che al 13? recupera palla su errore di Yoshida poi serve Kucka che però si fa respingere il tiro da Colley, i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) Nel posticipo della XIX giornata di Serie A ilospita laal Tardini, i padroni di casa devono assolutamente vincere per dimenticare la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio e per scalare la classifica mentre i blucerchiati vogliono proseguire la striscia positiva di 2 vittorie consecutive. D’Aversa schiera dal 1? il nuovo acquisto Conti arrivato dal Milan mentre conferma in attacco il tridente formato da Gervinho, Kucka e Cornelius mentre Ranieri sceglie Adrien Silva a centrocampo e schierain attacco in coppia con Quagliarella. Cronaca di, I tempo La prima occasione è per ilcon Gervinho che al 13? recupera palla su errore dipoi serve Kucka che però si fa respingere il tiro da Colley, i ...

