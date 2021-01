Navalny vs Putin, l’Ue non resti in disparte. Parla Lucas (Di domenica 24 gennaio 2021) Alexej Navalny è solo la punta dell’iceberg. Per dare veramente seguito alle proteste di piazza contro il Cremlino serve un’opposizione politica unita che, al momento, non esiste. Nel frattempo, la palla passa alle democrazie occidentali, dice Edward Lucas, vicepresidente del Center for European policy analysis (Cepa) ed editorialista del Times. Le immagini raccontano un movimento di massa, il Cremlino nega. Queste proteste sono davvero senza precedenti? Sono significative. Forse sono inferiori a quelle nate all’indomani dell’uccisione della Politkovskaja ma danno speranza alle opposizioni e un forte mal di testa al Cremlino. Sabato prossimo ce ne sarà una più grande, quello dopo ancora di più. Dove possono arrivare? Temo non molto lontano. Le opposizioni sono disorganizzate, non hanno una strategia, un leader, una disciplina. Non esiste ... Leggi su formiche (Di domenica 24 gennaio 2021) Alexejè solo la punta dell’iceberg. Per dare veramente seguito alle proteste di piazza contro il Cremlino serve un’opposizione politica unita che, al momento, non esiste. Nel frattempo, la palla passa alle democrazie occidentali, dice Edward, vicepresidente del Center for European policy analysis (Cepa) ed editorialista del Times. Le immagini raccontano un movimento di massa, il Cremlino nega. Queste proteste sono davvero senza precedenti? Sono significative. Forse sono inferiori a quelle nate all’indomani dell’uccisione della Politkovskaja ma danno speranza alle opposizioni e un forte mal di testa al Cremlino. Sabato prossimo ce ne sarà una più grande, quello dopo ancora di più. Dove possono arrivare? Temo non molto lontano. Le opposizioni sono disorganizzate, non hanno una strategia, un leader, una disciplina. Non esiste ...

