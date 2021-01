Israele, l’accordo segreto di Netanyahu con Pfizer trasforma il Paese in un laboratorio (Di domenica 24 gennaio 2021) Da fine dicembre vaccinate oltre 2,5 milioni di persone, il premier ha chiamato l’ad del colosso farmaceutico per garantire la fornitura dei vaccini. L’operazione preoccupa le organizzazioni che lottano per la protezione della privacy Leggi su corriere (Di domenica 24 gennaio 2021) Da fine dicembre vaccinate oltre 2,5 milioni di persone, il premier ha chiamato l’ad del colosso farmaceutico per garantire la fornitura dei vaccini. L’operazione preoccupa le organizzazioni che lottano per la protezione della privacy

Corriere : Accordo «segreto» di Netanyahu con Pfizer: Israele diventa un laboratorio per il vaccino - Lichtung5 : RT @Aramcheck76: Qui dice che Israele avrebbe pagato i vaccini di Pfizer molto di più, fino al doppio di europei e USA, e che non abbia sub… - Ecatetriformis : RT @Aramcheck76: Qui dice che Israele avrebbe pagato i vaccini di Pfizer molto di più, fino al doppio di europei e USA, e che non abbia sub… - h160422 : RT @Aramcheck76: Qui dice che Israele avrebbe pagato i vaccini di Pfizer molto di più, fino al doppio di europei e USA, e che non abbia sub… - ComunistaRosso : RT @Aramcheck76: Qui dice che Israele avrebbe pagato i vaccini di Pfizer molto di più, fino al doppio di europei e USA, e che non abbia sub… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele l’accordo La palma Matusalemme e i bombi vice-api: nel deserto israeliano si prepara la vita oltre la crisi climatica Corriere della Sera