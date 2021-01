Inchiesta sul corteo di ambulanze di Squecco, Polichetti (Udc): “Alfieri si dimetta” (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi auspico che Franco Alfieri abbia la dignità di dimettersi da sindaco di Capaccio Paestum. Quanto emerge dall’Inchiesta della Procura di Salerno sul blitz “Le croci del Silaro” mette in grave difficoltà il Comune. Mi sento di dire che il corteo di ambulanze che fu organizzato da Roberto Squecco per la vittoria delle elezioni di Alfieri è la rappresentazione plastica di quanto stiamo leggendo in questi giorni sui quotidiani”. Così Mario Polichetti, segretario provinciale dell’Udc, nonché vicesegretario politico regionale e responsabile nazionale politiche sociali, interviene sull’Inchiesta che ha coinvolto politici e imprenditori nella città dei Templi. “Alfieri vada ora a casa ed eviti il possibile ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi auspico che Francoabbia la dignità di dimettersi da sindaco di Capaccio Paestum. Quanto emerge dall’della Procura di Salerno sul blitz “Le croci del Silaro” mette in grave difficoltà il Comune. Mi sento di dire che ildiche fu organizzato da Robertoper la vittoria delle elezioni diè la rappresentazione plastica di quanto stiamo leggendo in questi giorni sui quotidiani”. Così Mario, segretario provinciale dell’Udc, nonché vicesegretario politico regionale e responsabile nazionale politiche sociali, interviene sull’che ha coinvolto politici e imprenditori nella città dei Templi. “vada ora a casa ed eviti il possibile ...

fattoquotidiano : ADESSO SI FA DURA L’incubo del voto di mercoledì su Bonafede. Strada in salita dopo l’inchiesta sul leader dei dc d… - borghi_claudio : NENCINI poi lo interrogai con la commissione d'inchiesta sul Monte Paschi di Siena. Non vi dico cosa pensassero que… - Corriere : Dimenticate il cravattaro classico. Al tempo del Covid, l'usura si muove in modi diversi. E le mafie, oggi, stann… - impercezione : RT @lastagistaspa: Nel frattempo i produttori di Ciao 2020 (vedi Alexandr Gudkov) hanno pubblicato una canzone, 'Aquadiscoteca' Musica di… - lastagistaspa : Nel frattempo i produttori di Ciao 2020 (vedi Alexandr Gudkov) hanno pubblicato una canzone, 'Aquadiscoteca' Music… -