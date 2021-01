Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Agnese contro Giuseppe (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Paradiso delle Signore - Antonella Attili Il ritorno di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) ne Il Paradiso delle Signore ha stravolto la vita della moglie Agnese (Antonella Attili), allontanandola prima da Armando (Pietro Genuardi), ormai diventato per lei più di una spalla o di un amico, e poi da tutti gli altri. Ma nelle puntate in onda da domani nel pomeriggio di Rai 1, la donna, dopo l’ennesima scenata, deciderà di opporsi a quella presenza ingombrante, tornando al grande magazzino e provando a riprendersi l’autonomia conquistata a fatica e apparentemente perduta. A seguire tutte le anticipazioni della settimana. Il Paradiso delle Signore: anticipazioni lunedì ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 24 gennaio 2021) Il- Antonella Attili Il ritorno diAmato (Nicola Rignanese) ne Ilha stravolto la vita della moglie(Antonella Attili), allontanandola prima da Armando (Pietro Genuardi), ormai diventato per lei più di una spalla o di un amico, e poi da tutti gli altri. Ma nelle puntate in onda da domani nel pomeriggio di Rai 1, la donna, dopo l’ennesima scenata, deciderà di opporsi a quella presenza ingombrante, tornando al grande magazzino e provando a riprendersi l’autonomia conquistata a fatica e apparentemente perduta. A seguire tutte ledella settimana. Illunedì ...

