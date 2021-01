Giornata della Memoria | nel pomeriggio incontro del Circolo Manfredi e Rotary Benevento

mante : Gli eroi della giornata. I manifestanti anti Putin a 50 gradi sotto zero. - AnnalisaChirico : Quelle che sono dalla parte delle donne se un uomo sbaglia la desinenza (‘ministra!’, per carità) e poi tacciono (a… - teatrolafenice : Nonostante le avversità che impongono necessariamente dei mutamenti di diversa e varia natura, abbiamo deciso che f… - MadokaMTA : Nella seconda giornata, commentata insieme a @JoePad_17, incredibilmente siamo riusciti ad arrivare a una media di… - JaneTim8 : RT @teatrolafenice: Nonostante le avversità che impongono necessariamente dei mutamenti di diversa e varia natura, abbiamo deciso che fosse… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata della

il Resto del Carlino

La seconda edizione, quella del 2020 dal titolo “Learning for people, planet, prosperity, and peace”, cadde giusto nei giorni in cui la pandemia muoveva i primi passi, così che sembra oggi quasi profe ...Covid, la Germania che aveva fronteggiato in maniera ottimale la prima ondata si ritrova a registrare numeri altissimi in termini di vite umane. Una situazione comune a tutti gli altri paesi europei,.