Free Patrick Zaki | l’8 febbraio una maratona musicale

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 24 gennaio 2021) per la sua liberazione che vede Amnesty, MEI e Voci per la Libertà insieme per chiedere il rilascio L’8sarà il primo triste anniversario dell’arresto di. In quell’occasione Amnesty International Italia, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e Voci per la Libertà organizzano “Voci X… L'articolo Corriere Nazionale.