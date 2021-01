Fate: The Winx Saga è in streaming su Netflix (Di domenica 24 gennaio 2021) Su Netflix disponibili i 6 episodi di Fate: The Winx Saga, la serie live action ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi Ve le ricordate Bloom, Stella, Aisha, Flora e Tecna del cartone animato Winx Club? Netflix riaccende la nostalgia dei suoi utenti con Fate: The Winx Saga. Firmata da Brian Young (The Vampire Diaries), la serie… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 24 gennaio 2021) Sudisponibili i 6 episodi di: The, la serie live action ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi Ve le ricordate Bloom, Stella, Aisha, Flora e Tecna del cartone animatoClub?riaccende la nostalgia dei suoi utenti con: The. Firmata da Brian Young (The Vampire Diaries), la serie… L'articolo Corriere Nazionale.

NetflixIT : Amicizie indissolubili, ricerca della propria identità e magia. Brian Young (showrunner) e il cast ci raccontano l'… - NetflixIT : Più forte è l’emozione, più potente è la magia. Fate: The Winx Saga arriva il 22 gennaio. - rtl1025 : In diretta su #rtl1025 @MarroneEmma e @AmorosoOF abbracciano virtualmente i loro fan ???? 'Vi è piaciuta… - vnczpr : RT @tvdandhp_: Vedo 'Fate: the winx saga' per la trama #FateTheWinxSaga La trama: - cbinsalon : peguei spoiler de fate the winx saga ???? -