Dopo Pfizer anche AstraZeneca annuncia ritardi, slitta a fine febbraio il vaccino per gli over 80 (Di domenica 24 gennaio 2021) Ancora ritardi nella consegna dei vaccini. Dopo l'annuncio di Pfizer BioNtech relativo al dimezzamento nella consegna delle dosi anche alla nostra regione, anche AstraZeneca annuncia ritardi facendo ... Leggi su udinetoday (Di domenica 24 gennaio 2021) Ancoranella consegna dei vaccini.l'annuncio diBioNtech relativo al dimezzamento nella consegna delle dosialla nostra regione,facendo ...

Tra battaglie legali annunciate anche dall'Ue e giustificazioni da parte delle case farmaceutiche per i tagli alle consegne dei medicinali, di certo il programma delle vaccinazioni andrà rivisto per g ...

Via libera a richiami e recuperi: in Fvg nuove vaccinazioni, ma soltanto da metà febbraio

Garantite a tutti le seconde dosi e le prime ai 3.200 che erano state posticipate. Prenotazioni riaperte, ma per le iniezioni si attendono novità sulle consegne ...

Garantite a tutti le seconde dosi e le prime ai 3.200 che erano state posticipate. Prenotazioni riaperte, ma per le iniezioni si attendono novità sulle consegne ...